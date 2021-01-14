Навального объявили в розыск

В России объявили в розыск оппозиционера Алексея Навального.

Копию постановления начальника Федеральной службы исполнения наказаний по Москве Сергея Мороза о том, что он объявляет Навального в розыск как приговоренного к 3,5 года тюрьмы условно опубликовал Mash.

Мороз пишет, что Навальный "злостно уклоняется от контроля" и "местоположение осужденного неизвестно".

Адвокат Навального Вадим Кобзев подтвердил, что оппозиционера объявили в федеральный розыск.

Он предположил, что объявление в розыск "никак не отразится" на решении Навального вернуться в Россию.

"В данном случае окончание испытательного срока не имеет решающего значения. Они могли это сделать и после. В этом свете, неожиданностью это никакой не является", — отметил Кобзев.

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13 января Навальный написал в Instagram, что намерен вернуться из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления, в Россию 17 января. Накануне стало известно, что ФСИН РФ потребовала заменить Навальному условный срок лишения свободы реальным в деле "Ив Роше", по которому оппозиционер признан российским судом виновным в хищении. Также 29 декабря СКР сообщил о возбуждении против Навального уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.