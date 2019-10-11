НАТО усилит позиции в Балтии

НАТО рассмотрит усиления противовоздушной обороны в Балтии. Фото: Укринформ

Германия не исключает консультаций НАТО по расширению своей военной миссии в странах Балтии.

Это связано с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает DW.

По словам немецкого министра альянс может, в частности, перебросить силы противовоздушной обороны в регионе. Речь идет о противовоздушной обороне для защиты боевых групп, расквартированных в балтийских странах.

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В первой половине 2017 года в страны Балтии и Польши были переброшены силы НАТО в качестве гарантии их безопасности на фоне действий России в Украине.

Германия взяла на себя командование международным союзническим батальоном НАТО в Литве. Его общая численность составляет около 1200 человек.

Напомним, представители руководящего органа НАТО - Североатлантического совета планируют посетить Украину, в частности Одессу и Киев, 30-31 октября.