НАТО остановил учебные миссии в Ираке

Учебную миссию в Ираке приостановили после убийства США иранского военного командующего Касема Сулеймани. Фото: Укринформ

Североатлантический альянс приостановил свои учебные миссии в Ираке. Такое решение приняли после того, как США ликвидировали иранского военного командующего Касема Сулеймани.

Об этом заявил представитель альянса, сообщает i24News.

Миссия НАТО в Ираке, численность которой исчисляется сотнями, учит силы безопасности страны по просьбе правительства предотвратить возвращение группировки "Исламское государство". НАТО назвал причиной приостановки миссии растущую нестабильность в стране после авиаударов США.

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Также о остановки работы своих инструкторов в Ираке сообщили в Вооруженных силах Швеции.

Командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани погиб 3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада. США подтвердили, что нанесли удары по двум связанных с Ираном целям в Багдаде.