НАТО начинает масштабные тренировки

НАТО проведет масштабные учения. Фото: НАТО

НАТО начинает масштабные учения 14 марта. В них примут участие 30 тысяч военных. Они пройдут в Норвегии.

Об этом сообщили в НАТО.

"В течение ближайших недель вооруженные силы союзников и партнеров будут проводить учения по боевой стрельбе, прыгать в замерзающие озера и многое другое. Это все в рамках учений, ведь наши вооруженные силы готовы ответить на любую угрозу или кризис – и сохранить наши страны и людей в 'безопасности",– заявили в НАТО.

Участие в учениях примут 30 тысяч военнослужащих из более чем 25 стран Европы и Севера США. Военные будут учиться на земле, в воздухе и на море.

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"Это не связано с неспровоцированным и неоправданным вторжением России в Украину, на которое НАТО отвечает превентивными, пропорциональными и неэскалационными мерами", – заявили в Альянсе.

США присоединятся к учениям, которые продлятся с 14 марта по 1 апреля 2022 года.

США ответят на любой шаг РФ, угрожающий НАТО, хотя это и приведет к мировой войне. Об этом сказал президент США Джозеф Байден во время выступления.