Нашли три туннеля для нелегалов

На границе Венгрии и Сербии полиция нашли 3 туннеля, предназначенные для нелегального пересечения пограничных районов.
Подробную информацию полиция разместила на своем сайте.
Первый тоннель обнаружили на окраине села Катимар, 2-й возле села Чикер, а 3-й на окраине села Келебии. Все они расположены в регионе Бач-Кишкун.
В последнее время здесь увеличилось количество незаконных попыток мигрантов пересечь границу, поэтому контролировать полевые участки стали более интенсивно.
Полицейские осмотрели туннели и взяли их под охрану до тех пор, пока они не будут засыпаны.
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Около 500 автомобилей стоят в очередях на границе Украины с Венгрией и Румынией. Пробки образовались на контрольно-пропускных пунктах "Тиса", "Лужанка" и "Дьяково" 31 августа. Медленный пропуск связан с детальной проверкой документов из-за карантина.
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