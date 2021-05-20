Нашли тело экс-чиновницы с пакетом на голове

В Москве обнаружили мертвой бывшую чиновницу из Улан-Удэ Аллу Пронькину.

Ее тело с пакетом на голове нашли возле водоема с признаками асфиксии, сообщает Telegram канал "112".

Следователи выясняют обстоятельства ее смерти. Возбуждено уголовное дело.

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В 2007 году на Пронькину готовили покушение, когда она работала главой юридического отдела территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора России по РБ.

Поводом для заказного убийства стало то, что ее бывшие коллеги потеряли работу. На женщину должны были напасть вечером у подъезда и жестко избить арматурой. Преступление сорвалось, потому что киллеры сами признались в том, что ее захотели убить бывшие коллеги.