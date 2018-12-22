Нашли мужчину и женщину, которые остановили работу лондонского аэропорта

В аэропорту Гатвик отменили более 700 рейсов. Фото: 3DNews

Поздно вечером 21 декабря полиция Великобритании арестовала мужчину и женщину, подозреваемых в запуске беспилотников в аэропорту Гатвик в Лондоне. Из-за этого отменили все рейсы и пострадали тысячи пасажиров.

"В рамках расследования преступного использования беспилотников, которое серьезно нарушило полеты в аэропорт Гатвик, полиция Сассекса задержала двух человек", - говорится в заявлении.

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В аэропорту Гатвик в субботу утром сообщили, что рейсы будут осуществляться.

"Наша взлетно-посадочная полоса открыта, и мы планируем придерживаться расписания в полном объеме - на сегодня запланировано 757 рейсов, на которых будут перевозится 124 тыс. пассажиров", - сказал представитель аэропорта.

19-20 декабря в лондонском аэропорту Гатвик отменили все рейсы из-за двух дронов, которые заметили над взлетной полосой. Около 11 тыс. человек застряли в аэропорту. Аэропорт расположенный в полусотне километров от Лондона. Некоторым пассажирам предложили отель и проезд туда