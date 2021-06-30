Нашли 5000-летний скелет мужчины - уникальные фото

Фото: bbc.com

В Латвии ученые нашли древнейший штамм чумы в скелете, которому 5 тыс. лет.

Мужчина был инфицирован самым ранним из известных видов болезни, сообщил BBC.

"На данный момент это самая старая идентифицированная жертва чумы, которая у нас есть", - прокомментировал доктор из Кильского университета в Германии Бен Краузе-Киор.

Европу чума охватила в 1300-х годах и уничтожила почти половину населения. Этого человека нашли в неолитическом захоронении в Латвии на берегу реки Салаца, которая впадает в Балтийское море. Скелет нашли в Латвии еще в XIX в., но генетический анализ провели только сейчас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Китайские ученые обнаружили опасный тип свиного гриппа

Оказалось, что это скелет мужчины лет 20. Он был охотником-собирателем. Древний штамм чумы у него вызвала бактерия Yersinia pestis.

"Скорее всего, его укусил грызун. Он заразился первичной инфекцией и умер через несколько дней от септического шока", - заявил доктор.

По словам исследователей, древний штамм, вероятно, появился около 7 тыс. лет назад. Именно тогда в Европе зарождалось сельское хозяйство. Бактерия могла переходить от животных к людям. Впоследствии вирус адаптировался к заражению людей и в конечном итоге превратился в форму, известную как бубонная чума. Ее распространяли блохи и бушевала она по средневековой Европе, вызывая миллионы смертей.

Обычно люди болели после укуса грызунов-блох, переносящих чумную бактерию. Болезнь все еще существует на сегодняшний день, однако лечится антибиотиками.

В Савранском районе Одесской области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней. Заболевания обнаружили на незарегистрированной ферме за пределами населенного пункта села Каменное.