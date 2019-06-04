Насчитывает 17,5 тыс страниц, весит 90 кг: Международной суд ООН обнародовал меморандум Украина против России

Заседание Международного суда ООН. Фото Укринформ.

Международный суд ООН обнародовал украинский меморандум, который документально подтверждает нарушение Российской Федерацией Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Текст меморандума, к которому добавлен более тысячи приложений опубликовали на сайте суда. Пока приложения недоступны. В них изложены доказательства сути дела.

Еще 12 июня 2018-го Украина в рамках иска против России отправила в Международный суд ООН автобус с доказательствами нарушения Россией международного права в Крыму и на Донбассе. Речь идет о меморандуме - главном документе, который насчитывает более 17,5 тыс. страниц и весит почти 90 кг.

3-7 июня в Международном суде ООН в Гааге будут проходить слушания относительно предыдущих возражений РФ по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, передает Укринформ.

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3 июня представители России уже выступили на заседании суда. Они пытались доказать отсутствие юрисдикции Международного суда по инициированному Украиной иска.

Во вторник, 4 июня, свою позицию представляет украинская делегация. Ее возглавляет заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

16 января 2017-го Украина подала в Международный суд ООН иск против России о нарушении Конвенции о запрещении финансирования терроризма и Конвенции о запрещении расовой дискриминации. Обвинения включают: предоставление оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированием; сбивания самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17; обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска; уничтожение гражданского пассажирского автобуса неподалеку Волновахи; смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове; запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, волны исчезновений, убийства, самовольные обыски, задержания; ограничения на преподавание украинского и крымскотатарского языков. 6 марта 2017-го состоялись первые слушания в Гааге. 9 апреля объявили решение о мерах предосторожности.