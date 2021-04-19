NASA проведет первый полет вертолета на Марсе

Легкий вертолет полетает над Марсом. Фото: nasa.gov

19 апреля космическое агентство NASA планирует первый запуск вертолета Ingenuity, который совершит полет на Марсе.

Старт полета запланирован на 13:15 по киевскому времени, пишет пресс-служба NASA.

На дистанции более 60 м за вертолетом будет наблюдать его компаньон марсоход Perseverance.

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Вертолет должен осуществить полет в течение 1,5 мин и подняться на высоту 3 м. После этого он должен мягко приземлиться.

По словам представителей NASA, первый полет Ingenuity является рисковым. У Марса другая атмосфера, где давление в 170 раз меньше земного.

После полета данные поступят на Землю в течение нескольких часов. В случае успеха космическое агентство планирует провести брифинг.

Ingenuity оборудован HD-камерой и камерой с солнечным трекером для навигации, а также передатчиком данных на ровер. Его масса составляет 1,8 кг, а высота 0,8 м. Радиус полета вертолета до 300 м при максимальной высоте до 10 м. Он может развивать скорость до 10 м/с.

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