NASA назвали год, когда на орбите Луны начнут жить астронавты

Автор: NASA NASA в 2020 году создадут на орбите месяца станцию, на которой постоянно находиться астронавты

NASA намерено в середине 2020-х годов создать на орбите Луны станцию, где постоянно будут находиться астронавты.

Такая станция станет шлюзом, который сделает регулярные пилотируемые миссии на Луну более осуществимыми для NASA, пишет Daily Star.

Реализация подобной программы стала возможна благодаря конкуренции частных компаний в сфере доставки различных материалов в космос.

"То, что случилось с коммерческой индустрией космических запусков, скоро коснется и коммерческой индустрии на Луне. Я уверен, между двумя этими отраслями есть много общего", - заявил исполнительный директор компании Moon Express Боб Ричардс.

NASA работает с компаниями частного сектора вроде Moon Express, планируя отправить на естественный спутник Земли робот с инструментами для научных исследований уже в 2019 году. Однако, Боб Ричардс считает, что люди смогут закрепиться на Луне в ближайшие годы.

Росту интереса к Луне предшествовала директива президента США Дональда Трампа с декабря 2017 года. Агентство должно снова отправить астронавтов на Луну, где не было пилотируемой американской миссии после Аполлона-17.

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Планируемая космическая станция NASA не сможет отправлять астронавтов на поверхность Луны без посадочного устройства. Такой модуль может быть создан коммерческими или международными партнерами NASA, такими, как SpaceX Илона Макса и Blue Origin Джеффа Безоса.

В мае Безос изложил свой план создания лунной базы - с помощью или без помощи NASA. А недавно Израиль объявил о своем намерении посадить миссию на Луну с помощью ракеты SpaceX Falcon 9. Недавнее открытие источников воды на Луне также облегчило бы создание космической станции.

20 июля 1969 астронавты с миссии Аполлон-11 стали первыми людьми, покорившими один из ближайших космических объектов. Работа над различными миссиями на Луну продолжалась еще три года, и последний раз, когда нога человека ступала на поверхность единого земного спутника был в 1972 году. Причина прекращения миссий - урезание бюджета. В пересчете на нынешний курс, бюджет миссий Аполлон составил около $ 120 млрд. А современный годовой бюджет всего NASA составляет до $ 20 млрд (хотя бюджет на американские вооружения достигает около $ 600 млрд).