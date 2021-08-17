NASA ищет добровольцев для жизни в марсианских условиях

NASA проведет исследования с астронавтами в условиях жизни на Марсе. Фото: fainaidea.com

Национальное космическое агентство США NASA ищет добровольцев, которые хотели бы провести один год в марсианских условиях.

Об этом сообщили на сайте NASA.

В эксперименте примут участие три команды по четыре человека в каждой. За ними наблюдать в рамках "летней миссии в условиях, симулирующих жизнь в отдаленных мирах".

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Четыре человека из каждой команды будут жить в помещении 160 кв. м. Там для них создадут условия жизни на Марсе. Помещение, где будут жить астронавты, напечатают на 3D-принтере ICON.

В исследовании будут имитировать ограничения ресурсов, отказ оборудования, задержки связи и другие факторы.

Добровольцам будет необходимо моделировать выход в открытый космос, использовать виртуальную реальность, управлять роботами и обмениваться сообщениями.

Основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin миллиардер Джефф Безос подает в суд на национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. Причиной стало решение NASA передать контракт на строительство лунного модуля компании SpaceX Илона Маска.