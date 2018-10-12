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пятница, 12 октября 2018 11:04

Нарушали правила о нераспространении спам-сообщений: Facebook заблокировал более 800 страниц

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Нарушали правила о нераспространении спам-сообщений: Facebook заблокировал более 800 страниц
Компания заблокировала 559 страниц и 251 аккаунт. Фото: tvoemisto.tv

Facebook заблокировал более 800 страниц и аккаунтов пользователей.

В сети распространяли ложную информацию перед промежуточными выборами в Конгресс США в ноябре, - сообщает CNN.

"Facebook в четверг, за несколько недель до промежуточных выборов в США, объявил об удалении более 800 страниц и аккаунтов за нарушения правил компании", - говорится в сообщении.

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Компания заблокировала 559 страниц и 251 аккаунт в связи с тем, что они постоянно нарушали правила о нераспространении спам-сообщений.
Нарушение правил контента включали в себя использование фейковых аккаунтов искусственное увеличение заинтересованности аудитории, обманчивую координацию.

В Facebook отмечают, что заблокированные страницы и аккаунты активизировались "именно в это время - незадолго до проведения промежуточных выборов в США".

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 6 ноября. Во время выборов будут переизбраны все члены Палаты представителей Конгресса, а также значительная часть сенаторов и губернаторов.

Facebook сообщила об уязвимости, которая затрагивает 50 млн аккаунтов социальной сети. Хакеры могли украсть информацию владельцев профилей и получить доступ к аккаунтам с помощью функции "Посмотреть как", которая позволяет посмотреть пользователю, как видят его профиль другие.

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12
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