Наркокартели убили 34 кандидата в местные органы власти накануне выборов

Кандидат в мэры Альма Барраган стала й жертвой избирательной кампании на местных выборах в Мексике / 24-horax.mx

Убили еще одного кандидата в мэры в Мексике. В целом, количество кандидатов в местные органы власти, убитых по стране накануне местных выборов 6 июня, достигла уже 34.

Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что убийство без сомнения - дело рук организованных преступных группировок. Об этом пишет Independent.

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Консалтинговая компания Etellekt заявила, что подавляющее большинство из 34 убитых кандидатов были конкурентами кандидатов от банд на должности мэров или в местные органы власти.

Кандидатку в мэры Альму Барраган убили во вторник, 25 мая, во время ее агитационной кампании за пост мэра города Моролеон в охваченном насилием штате Гуанахуато. Барраган баллотировалась от небольшой партии "Гражданское движение".

Эксперты говорят, что наркобанды хотят назначить своих кандидатов в мэры и городские власти, чтобы действовать без вмешательства полиции и требовать деньги у местного бизнеса и государственного бюджета. Также банды убивают кандидатов, чтобы отпугнуть избирателей от голосования. Это помогает мафии побеждать.

"Немыслимо, что участие в политической жизни означает все время риск для жизни. Это самые жестокие выборы в истории Мексики, и в "Гражданском движении" не хотим вести себя так, будто это нормально", - говорила Барраган.

Картель "Халиско" борется с местными бандами, которых поддерживает картель "Синалоа" за контроль над штатом Гуанахуато.