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воскресенье, 26 сентября 2021 07:30

Наркокартель ошибочно расстрелял 43-х студентов

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Наркокартель ошибочно расстрелял 43-х студентов
Акция памяти об убитых студентах в мексиканском городе Варакрузе в 2014 году / Getty Images

26 сентября 2014-го 43 студента из Сельского педагогического колледжа Айотзинапы были похищены и исчезли возле города Игуале в Мексике. Вероятно, их задержали сотрудники местной полиции и армии в сговоре с организованной преступностью. Их дальнейшая судьба не до конца известна, но, вероятнее всего, их всех убили.

Согласно официальным сообщениям, студенты ежегодно заказывали несколько автобусов для поездки в Мехико, чтобы отметить годовщину резни в городе Тлателолко в 1968 году. Тогда во время протестов против властей по участникам акции открыли огонь, убив до 400 человек. Полиция попыталась перехватить несколько автобусов студентов, используя блокпосты и открывая по ним огонь.

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Подробности, что произошло на блокпосту с 43 студентами, до сих пор неясны, но правительственное расследование пришло к выводу, что юношей взяли под стражу и передали местному преступному синдикату "Обледенённые воины" и те, вероятно, их убили.

Межамериканская комиссия по правам человека провела расследования и в 2015 году заявила, что студентов убили возле мусорной свалке у реки, потому что их ошибочно приняли за членов другой банды наркоторговцев. Мексиканские власти также заявили, что мэр Игуалы организовал похищение вместе с женой, поскольку они хотели помешать студентам сорвать мероприятия мера, проводимые в городе. Оба политики сбежали после этого инцидента. Примерно через месяц их арестовали в Мехико за убийство другого активиста. Начальника полиции Игуалы также арестовали в 2016 году.

Массовое похищение студентов вызвало международные протесты и социальные волнения в Мексике, что привело к отставке губернатора региона в октябре 2014-го. После этого генпрокурор Мексики рассказал, что нашли у реки Кокула пластиковые пакеты с человеческими останками студентов. По делу задержали больше 80 подозреваемых, из них 44 - полицейских.

Журналист-расследователь Анабель Эрнандес утверждала, что два автобуса тайно перевозили героин, без ведома студентов. Наркобарон приказал полиции и армии перехватить наркотики. Студенты стали свидетелями нападения и их убили как свидетелей.

В июне 2020 года арестовали лидера картеля "Обледенённые воины" и брата ранее заключенного в тюрьму бывшего лидера банды, которые непосредственно наказали убить студентов.

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Дата
26
сентября

Наркокартель ошибочно расстрелял 43-х студентов

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