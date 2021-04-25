Наиболее смертоносный смерч в истории унес жизни около 1300 человек

Бангладешцы на руинах своего города Сатурия 30 апреля 1989 года / Getty Images

26 апреля 1989 года по бангладешским городам Даулатпур и Сатурия прошел наиболее смертоносный смерч за письменную историю человечества. Стихия унесла около 1300 жизней. Точное количество жертв посчитать не удалось.

Опустошение было настолько большим, что были выкорчеваны практически все деревья и уничтожены здания в пределах 6 кв. км. Дома просто носило ветром.

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В газете The Bangladesh Observer писали: "опустошение было таким абсолютным, что, за исключением некоторых столбов деревьев, не было никаких признаков инфраструктуры". Воронка смерча имела 1,5 км в ширину при скорости ветра до 350 км/ч, и прошла путь около 80 км через бедные районы и трущобы густонаселенного Бангладеш. В результате смерча 12 тыс. человек получили ранения и около 80 тыс. остались без крова над головой.

В бассейне Ганга, охватывающего весь Бангладеш, постоянно бывают суровые погодные условия. Штормы и смерчи часто возникают в этом регионе, как правило, перед сезоном муссонов. До трагического смерча Даулатпур-Сатурия там была полугодовая засуха.

В Бангладеш ежегодно проходит в среднем шесть смерчей. Пик приходится на апрель. По количеству смерчей страна уступает только США и Канаде.