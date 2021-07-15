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четверг, 15 июля 2021 09:14

Награждение призеров Олимпиады проведут в режиме самообслуживания

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Награждение призеров Олимпиады проведут в режиме самообслуживания
Фото: Reuters

Организаторы Олимпиады в Токио изменили процедуру вручения наград. Спортсмены будут сами надевать на себя медали.

Из-за пандемии коронавируса также запретили рукопожатия и объятия, пишет AP. Ранее награды вручали члены МОК или спортивные чиновники. Теперь же медали будут преподносить спортсменам на подносе, чтобы те самостоятельно брали их.

"Будет сделано так, чтобы человек, который положит медаль на поднос, делал это только в продезинфицированных перчатках. Спортсмены будут уверены, что до них никто не прикасался к наградам", - заявил глава МОК Томас Бах на недавней пресс-конференции.

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Олимпиада-2020 должна состояться в Токио 23 июля - 8 августа 2021 года. Около 80% японцев хотят отменить или перенести игры из-за распространения пандемии коронавируса. Примерно 10 тыс. из 80 тыс. волонтеров отказались помогать во время Олимпийских игр. Волонтеры отказываются от участия в организации соревнований из-за опасений пандемии. Первая тысяча волонтеров отказалась от участия еще в феврале.

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