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понедельник, 22 ноября 2021 11:58

Наезд на толпу во время парада в США: возросло количество жертв
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В США от наезда внедорожника на рождественский парад в центре города Вокеша в штате Висконсин погибли пять человек.

Еще 40 людей получили ранения, сообщает AFP News со ссылкой на полицию.

"11 взрослых и 12 детей находятся в больницах. Количество раненых еще может измениться. Мы собираем дополнительную информацию", - заявили в полиции 22 ноября.

Фото: Reuters

В воскресенье красный внедорожник влетел в заграждение во время рождественского парада. Зрители традиционно наблюдали за ежегодной церемонией, когда авто на полной скорости въехало в парад позади школьного оркестра. По предварительной информации, за рулем находился ранее судимый активист BLM 39-летний Даррелл Брукс. Его уже задержали.

Школы в понедельник не будут работать, а дороги останутся перекрытыми на время расследования, заявил начальник полиции Дэн Томпсон.

"Белый дом внимательно следит за ситуацией в Вокеше", - отреагировал на инцидент президент США Джо Байден. Он предложил государственным и местным чиновникам помощь.

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В США в городе Вокеша внедорожник въехал в рождественский парад. Трагедия произошла 21 ноября примерно в 17:00. Полиция стреляла по автомобилю, когда он врезался в заграждение.

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