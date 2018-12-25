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вторник, 25 декабря 2018 18:47

Наемные убийцы и индийские борцы: назвали победителей международного конкурса уличной фотографии
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На международном конкурсе Miami Street Photography Festival объявили лучших уличных фотографов.

Первое место в международной категории занял бельгийский фотожурналист Ален Шредер с проектом "Кушти. Индийский рестлинг". На втором месте - индийский фотограф Сасикумар Рамачандран c серией "Бенгальский залив: Истории Восточного побережья". На третьем - швейцарец Мишель Крамер с проектом "Сикарио (наемный убийца) - такая же работа, как остальные", говорится на сайте конкурса.

В категории "Фотосерии Майами" победил проект американской фотохудожницы Хенни Гарфанкел "Леди из Майами-Бич".

Gazeta.ua предлагает узнать больше о работах участников.

Фотопроект "Кушти. Индийский рестлинг". Кушти - традиционный стиль индийской борьбы. Ей учатся в специальных школах - так называемых ахара. Иерархия в ахара исключает касты и основана только на силе и возможностях. Однако физическая сила является не целью, а способом контроля мышц и духа. Спортсмены придерживаются строгой и весьма специфической диеты. Их основной рацион: миндаль, молоко и традиционные для индийской кухни продукты - очищенное топленое масло Ги и чапати - хлеб, подобный тонкому лавашу. Тренировки могут длиться 365 дней в году, даже летом, когда дневная температура достигает 40 градусов тепла. Борцы соревнуются в яме с глиной, смешанной с солью, лимоном и маслом Ги. Смесь олицетворяет Мать-Землю и обновляется каждые 2 года. Перед новым столкновением каждый борец покрывает тело противника этой глиной
Фото: Ален Шредер
Фотопроект "Кушти. Индийский рестлинг". Кушти - традиционный стиль индийской борьбы. Ей учатся в специальных школах - так называемых ахара. Иерархия в ахара исключает касты и основана только на силе и возможностях. Однако физическая сила является не целью, а способом контроля мышц и духа. Спортсмены придерживаются строгой и весьма специфической диеты. Их основной рацион: миндаль, молоко и традиционные для индийской кухни продукты - очищенное топленое масло Ги и чапати - хлеб, подобный тонкому лавашу. Тренировки могут длиться 365 дней в году, даже летом, когда дневная температура достигает 40 градусов тепла. Борцы соревнуются в яме с глиной, смешанной с солью, лимоном и маслом Ги. Смесь олицетворяет Мать-Землю и обновляется каждые 2 года. Перед новым столкновением каждый борец покрывает тело противника этой глиной
Фотопроект "Кушти. Индийский рестлинг". Кушти - традиционный стиль индийской борьбы. Ей учатся в специальных школах - так называемых ахара. Иерархия в ахара исключает касты и основана только на силе и возможностях. Однако физическая сила является не целью, а способом контроля мышц и духа. Спортсмены придерживаются строгой и весьма специфической диеты. Их основной рацион: миндаль, молоко и традиционные для индийской кухни продукты - очищенное топленое масло Ги и чапати - хлеб, подобный тонкому лавашу. Тренировки могут длиться 365 дней в году, даже летом, когда дневная температура достигает 40 градусов тепла. Борцы соревнуются в яме с глиной, смешанной с солью, лимоном и маслом Ги. Смесь олицетворяет Мать-Землю и обновляется каждые 2 года. Перед новым столкновением каждый борец покрывает тело противника этой глиной
Фотопроект "Кушти. Индийский рестлинг". Кушти - традиционный стиль индийской борьбы. Ей учатся в специальных школах - так называемых ахара. Иерархия в ахара исключает касты и основана только на силе и возможностях. Однако физическая сила является не целью, а способом контроля мышц и духа. Спортсмены придерживаются строгой и весьма специфической диеты. Их основной рацион: миндаль, молоко и традиционные для индийской кухни продукты - очищенное топленое масло Ги и чапати - хлеб, подобный тонкому лавашу. Тренировки могут длиться 365 дней в году, даже летом, когда дневная температура достигает 40 градусов тепла. Борцы соревнуются в яме с глиной, смешанной с солью, лимоном и маслом Ги. Смесь олицетворяет Мать-Землю и обновляется каждые 2 года. Перед новым столкновением каждый борец покрывает тело противника этой глиной
Фотопроект "Кушти. Индийский рестлинг". Кушти - традиционный стиль индийской борьбы. Ей учатся в специальных школах - так называемых ахара. Иерархия в ахара исключает касты и основана только на силе и возможностях. Однако физическая сила является не целью, а способом контроля мышц и духа. Спортсмены придерживаются строгой и весьма специфической диеты. Их основной рацион: миндаль, молоко и традиционные для индийской кухни продукты - очищенное топленое масло Ги и чапати - хлеб, подобный тонкому лавашу. Тренировки могут длиться 365 дней в году, даже летом, когда дневная температура достигает 40 градусов тепла. Борцы соревнуются в яме с глиной, смешанной с солью, лимоном и маслом Ги. Смесь олицетворяет Мать-Землю и обновляется каждые 2 года. Перед новым столкновением каждый борец покрывает тело противника этой глиной

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Фотопроект американца Брендана Хоффмана "Украина во время войны" выиграл на международном конкурсе документальной фотографии Philip Jones Griffiths Award.

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