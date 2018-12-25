Наемные убийцы и индийские борцы: назвали победителей международного конкурса уличной фотографии

На международном конкурсе Miami Street Photography Festival объявили лучших уличных фотографов.

Первое место в международной категории занял бельгийский фотожурналист Ален Шредер с проектом "Кушти. Индийский рестлинг". На втором месте - индийский фотограф Сасикумар Рамачандран c серией "Бенгальский залив: Истории Восточного побережья". На третьем - швейцарец Мишель Крамер с проектом "Сикарио (наемный убийца) - такая же работа, как остальные", говорится на сайте конкурса.

В категории "Фотосерии Майами" победил проект американской фотохудожницы Хенни Гарфанкел "Леди из Майами-Бич".

Gazeta.ua предлагает узнать больше о работах участников.

Фото: Ален Шредер

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