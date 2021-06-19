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среда, 30 июня 2021 06:30

Над тайгой прогремел Тунгусский взрыв

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Над тайгой прогремел Тунгусский взрыв
Поваленные деревья в эпицентре Тунгусского взрыва / Фото из журнала "Вокруг света", 1931 год

Утром 30 июня 1908-го у реки Малая Тунгуска в Сибири прогремел мощный взрыв, которым поклал 80 млн деревьев в радиусе до 70 км. Звук был слышен за 1,5 тыс км, а на расстоянии до 1 тыс. км чувствовался сотрясение земли. Разрушения, причиненные взрывом, эквивалентные взрыва водородной бомбы, и в 1 тыс раз мощнее бомбы сброшенную на Хиросиму в 1945 году.

Этой катастрофе предшествовали странные явления в Сибири, в последний декаде июня наблюдали белые ночи и странные атмосферные явления в виде гигантских серебристых облаков и необычно частые метеоритные дожди. 30 июня над глухой тайгой пролетел огромный огненный шар, который взорвалась на высоте 5-10 км над землей в районе рек кимчи и Хушмо.

Мощная световая вспышка и поток раскаленных газов вызвали лесной пожар, который опустошил регион взрыва. Ударная волна обогнула земной шар. Ее зарегистрировали много метеостанций мира.

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Первые исследования Тунгусского взрыва начались в 1927-м, когда к месту катастрофы прибыли ученые Академии наук СССР. В течение следующих 10 лет были еще четыре экспедиции. Однако ни одна не смогла подтвердить гипотезу о взрыве метеорита, кратер которого так и не обнаружили. В 1960-х благодаря аэрофотосъемке удалось установить масштаб и характер разрушений. Свергнутый в направлении от эпицентра лес по форме напоминал гигантскую бабочку с крыльями в 70 км и телом до 50 км, в центре которого был остров диаметром 8 км с обгоревших, но неповаленным деревьев. Анализ почвы в районе взрыва позволил выявить микроскопические обломки магнетита и повышенное содержание некоторых химических элементов, комбинация которых указывает на их возможное космическое происхождение.

В настоящее время нет общепринятой теории, которая бы объясняла взрыв, произошедший над сибирской тайгой. Ни одна из версий, среди которых гигантский метеорит, комета из льда и космической пыли, каменный обломок астероида, природный выброс газа из-под земной коры, так и не нашли окончательного подтверждения. Но гипотеза академика Леонида Кулика, который возглавлял первые экспедиции и ошибочно принял найдены отверстия в земле за метеоритные кратеры, закрепила за этим явлением название Тунгусский метеорит.

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Дата
30
июня

Над тайгой прогремел Тунгусский взрыв

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