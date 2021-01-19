Нацисты договорились истреблять евреев

Вилла, где произошла Ванзейская конференция. Сейчас это музей / Wikipedia

20 января 1942-го нацистские лидеры встретились под Берлином, чтобы обсудить детали "окончательного решения еврейского вопроса". На встрече они решили уничтожить европейских евреев.

В июле 1941 года Герман Геринг, следуя инструкциям Гитлера, приказал генералу СС и второму человеку после Генриха Гиммлера Рейнхарду Гейдриху, показать "как можно скорее общий план административных, материальных и финансовых мер, необходимых для выполнения желаемого окончательного решения еврейского вопроса".

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Гейдрих встретился с главой "Центрального управления по еврейской эмиграции" Адольфом Эйхманом и 15 другими официальными лицами из разных нацистских министерств и ведомств в пригороде Берлина - Ванзе.

На встрече планировали разработать план, который приведет к "окончательному решению еврейского вопроса" в Европе. Обсуждали разные предложения, включая массовую стерилизацию и депортацию евреев на остров Мадагаскар. Гейдрих предложил перевозить евреев со всех концов Европы в концлагеря в Польше и заставлять их работать до смерти. Возражения против этого плана были таковы, что это будет забирать слишком много времени.

Хотя слово "уничтожение" ни разу не звучало на встрече, смысл решения был очевиден - через несколько месяцев в концлагере в польском городе Хелмно появились первые газовые камеры, в которых убивали до тысячи человек в день. Это стало "решением", которого искали нацисты - наиболее эффективным способом одновременно убивать большое количество людей.

Протоколы этой конференции хранились с особой тщательностью, что впоследствии стало ключевыми доказательствами во время Нюрнбергского трибунала по делам о военных преступлениях нацистов.