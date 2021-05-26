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среда, 26 мая 2021 20:23

Национальная оппозиция Беларуси не остановится, начнет партизанское движение - Васильева

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Национальная оппозиция Беларуси не остановится, начнет партизанское движение - Васильева
Алена Васильева: "Жесткие репрессии - против национальной оппозиции". Фото: Тарас ПОДОЛЯН, Gazeta.ua

Представители национальной белорусской оппозиции не остановятся. Если не будут проводить активных акция, то начнут партизанское движение. Эти люди понимают, что основной враг - Россия. Именно поэтому против них жесткие репрессии.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказала белорусская оппозиционерка, политэмигрантка Алена Васильева.

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"Правозащитная организация "Вясна" даже не может всех сосчитать. Сторонники Тихановской отбывают административные аресты - определенное количество дней. Жесткие репрессии - против национальной оппозиции. Потому что эти люди не остановятся. Даже если откажутся от активных акций – будут делать партизанское движение. Они понимают, кто основной враг. Против них работает не только КГБ, но и ФСБ. Проблема с их статусом. Они сидят по обвинениям в терроризме - подготовке вооруженного мятежа. Белорусские правозащитники не могут выбить для них статус политзаключенных. Новая оппозиция за них не борется. Национально ориентированную часть ожидают большие сроки. Также у нас есть смертная казнь. Я очень надеюсь, что за несправедливо осужденных будут торговаться. Потому что эти люди являются героями Беларуси".

Полное интервью с Аленой Васильевой читайте в журнале "Країна"

17 стран Европы, Канада и США поддержали создание международной платформы, которая будет заниматься документированием нарушений прав человека режимом Александра Лукашенко в Беларуси. Платформу создадут как независимую международную правозащитную площадку, которая будет заниматься документированием свидетельств серьезных нарушений прав человека, которые произошли в Беларуси во время и после президентских выборов 2020 года.

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