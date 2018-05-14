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Начнут поставлять крупнейший в мире самолет-амфибию

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Начнут поставлять крупнейший в мире самолет-амфибию
Самолет будут использовать для спасения на воде. Фото: Reuters

К 2022 году КНР планирует начать поставки крупнейшего в мире самолета-амфибии AG600.

"После успешного первого полета в декабре прошлого года, в июле мы планируем перегонный рейс из научно-исследовательской базы в Чжухае в Цзинмэнь в центральной провинции Хубэй", - сообщил главный конструктор Хуан Линцай, передает dailymail.co.uk.

После этого воздушное судно совершит первый полет с поверхности воды. Он запланирован на конец 2018 года и будет осуществлен на большом водохранилище в Цзинмэнь. Имея дальность полета до 4,5 тыс. км, самолет рассчитан на возможность взлета и посадку при двухметровых волнах.

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Самолет-амфибию AG600 будут использовать для спасения на воде, борьбы с лесными пожарами и для морского мониторинга.

Получить сертификат летной годности воздушного судна от управления гражданской авиации китайская корпорация авиационной промышленности планирует до 2021-го, уже к 2022 году планирует начать поставку клиентам.

3 самолета Boeing 747 могли купить участники китайского интернет-аукциона Taobao. 2 самолета купила компания-перевозчик, а 3-й до сих пор не нашел владельца.

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