Начнут действовать в ответ: США готовятся к информационной войне с РФ

США ожидают вмешательства русских в выборах президента. Фото: Phillihpe Huguen (AFT)

США разрабатывают новый способ ведения информационной войны.

Остерегаются вмешательства России в выборы президента, которые должны пройти в 2010 году, пишет The Washington Post.

Один из вариантов российской информационной агрессии, по мнению американских чиновников, будет направлен против российских спецслужб, чиновников и крупных бизнесменов.

Они получат письма с требованием не вмешиваться. В случае их отказа они готовы опубликовать конфиденциальную информацию о чиновниках и приближенных к Кремлю предпринимателей.

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Еще одной стратегией называют информационную кампанию для создания конфликтов внутри российской элиты.

23 декабря пара фронтовых бомбардировщиков Су-24М, под прикрытием истребителей Су-27 (Су-30) военно-космических сил Российской Федерации в акватории Черного моря сымитировали ракетный удар по надводной цели.