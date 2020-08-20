Начмед больницы, где находится Навальный, рассказал о его состоянии

Врачам удалось стабилизировать состояние Навального. Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Состояние российского политика Алексея Навального, который находится в больнице скорой медицинской помощи №1 в Омске, стабильное.

Об этом сообщил заместитель главного врача медицинского учреждения Анатолий Калиниченко.

"Я позволю себе некоторое осторожное высказывание. Учитывая то состояние, в котором он был до нас доставлен, учитывая полную неясность диагноза, то, что нам удалось его стабилизировать, то, что нам удалось сейчас иметь ту клиническую картину, которая является для нас это некоторая осторожна, аккуратненькая, хорошая прогностический признак ", - сказал Калиниченко.

Начмед больницы не стал говорить, продолжает ли Навальный находиться в коме. В отделе МЗ Омской области, в свою очередь, сообщили, что "Навальный находится в состоянии естественной комы, продолжается искусственная вентиляция легких".

Врачи определили состояние Навального по шкале комы Глазго в 5 баллов, что соответствует состояния комы II степени. Это один из критических состояний. Ясное сознание по указанному шкале оценивается в 15 баллов.

В то же время, главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил со ссылкой на собственные источники, что "Алексей Навальный дышит сам".

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К Омске приехали жена оппозиционера Юлия Навальная, директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и лидер "Альянса врачей", лечащий врач Навального Анастасия Васильева.

Однако, пытаясь попасть в Навального в палату, все получили отказ, сообщила прессекретар оппозиционера Кира Ярмыш.

Причина отказа - "пациент не дал согласие на посещение", написала Ярмыш в Twitter.

Ранее пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что ему стало плохо в полете. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован. По ее данным, Алексей ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она также предположила, что Навального могли отравить.