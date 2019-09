"Начинаем расследования". Демократы инициировали импичмент Трампа

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа.

"Сегодня я объявляю, что Палата представителей начинает расследование. Я даю распоряжение шести нашим комитетам приступить к проведению собственных расследований под эгидой расследования импичмента", - заявила спикер нижней палаты Конгресса США.

Пелоси указала на действия администрации Трампа, которые, по ее словам, нарушили конституцию. В частности, администрация запретила генеральному инспектору Разведывательного сообщества раскрыть содержание жалобы "обличителя" членам Конгресса. "Это нарушение закона", - отметила Пелоси.

Речь идет о жалобе "обличителя" из числа сотрудников разведки, которые прорабатывают зарубежные коммуникации Белого дома. Он, в частности, сообщил своему руководству, что во время разговора Трампа с другим "иностранным лидером" (которым американские СМИ считают Владимира Зеленского) президент США якобы совершил недопустимое "предложение". По данным СМИ, это могло касаться давления на украинскую сторону с целью заставить открыть расследование против семьи Джо Байдена, который является главным конкурентом Трампа на следующих выборах.

Пелоси напомнила, что на этой неделе Трамп "признал, что просил Президента Украины принять меры, которые могли бы дать ему политическое превосходство". "Действия президента Трампа продемонстрировали факты нарушения президентом присяги и измены нашей национальной безопасности. Измены принципа целостности наших выборов.

Поэтому сегодня я заявляю о решении Палаты представителей инициировать официальный запрос об импичменте ".

В связи с этим она анонсировала уже на этот четверг слушания с участием чиновников из администрации президента США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США заговорили об импичменте Трампа: подробности

Уже появилась реакция Трампа на решение демократов. "Они даже не видели стенограмму разговора. Тотальная охота на ведьм!", - написал он в соцсетях.

They never even saw the transcript of the call. A total Witch Hunt!