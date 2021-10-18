Начался суд над бывшим диктатором

Саддам Хуссейн во время суда над ним / Getty Images

19 октября 2005-го бывший иракский диктатор Саддам Хусейн предстал перед судом в Багдаде за преступления против человечности.

Трибунал обвинил его и сподвижников в убийстве 148 шиитов из города Дуджайль в отместку за неудавшуюся попытку покушения на диктатора 8 июля 1982 года. Сторонники Саддама протестовали.

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После того, как зачитали обвинения, все восемь подсудимых не признали себя виновными. Первоначально открытый для публики суд закрыли с 15 марта 2006 года, когда Саддам начал делать политические заявления в свою пользу и между ним и судьей начался спор.

Хусейн отверг легитимность и независимость трибунала. Главный прокурор призвал к смертной казни Саддаму и четырем другим обвиняемым. Хуссейн объявил голодовку. 5 ноября 2006 года он был приговорен к смертной казни через повешение.

30 декабря приговор привели в исполнение, и его повесили. Саддама огласили виновным в преступлениях против человечности и убийстве 148 курдов. Казнь провели на базе иракской армии.