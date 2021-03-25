Начали тестировать робота, который будет исследовать Луну

Европейское космическое агентство начало тестирование автономного робота DAEDALUS, предназначенного для исследования пещер на Луне.

Планируется, что 46-сантиметровый автономный робот DAEDALUS будет спущен в пещеру тросом, который будет выполнять функцию "Wi-FI адаптера" для передачи данных с середины пещер на Земле, сообщает The Next Web.

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На работе установлены камеры и сенсоры, которые будут использоваться для составления карты пещер, изучения окружающей среды и поиска остатков льда.







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