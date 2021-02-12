Начали продавать похищенные данные разработчиков "Ведьмака" и Cyberpunk

Хакеры, которые 2 дня назад взломали польскую компанию-разработчика компьютерных игр CD Projekt RED, начали публиковать исходные коды ее игр в сети.

На аукционах появились коды Thronebraker, Cyberpunk 2077, "Ведьмак 3" и их неопубликованные версии для PS5 и Xbox, пишет The Verge.

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Компания по кибербезопасности Kela опубликовала в Twitter скриншоты сообщения на форуме для хакеров Exploit, которое опубликовали злоумышленники. Позже они отметили, что получили предложение по выкупу данных вне форума, поэтому аукцион закрывается. Начальная цена на аукционе составляла $1 млн, а позже выросла до $7 млн.

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Ранее компания CD Projekt RED сообщила, что неизвестные хакеры получили доступ к исходному коду чуть ли не всех игр и к внутренней документации компании, связанной с бухгалтерским учетом и администрированием, данных о сделках с инвесторами, документов из юридического отдела, отдела HR и тому подобное.

В CD Projekt RED заявили, что не будут выполнять требований шантажистов, однако предупредили, что из-за этого инцидента в сети может появиться компрометирующая информация.