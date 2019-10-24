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четверг, 24 октября 2019 15:23

Начали перезахоронение диктатора

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Начали перезахоронение диктатора
В "Долине Павших" патрулирует полиция. Фото: Reuters

Возле столицы Испании Мадрида началась эксгумация тела лидера страны Франсиско Франко.

Его прах через 44 года после смерти на вертолете перенесут в обычную могилу, сообщает ВВС.

Эксгумация Франко была обязательством социалистического правительства. Они считают его диктатором. Семья Франко безуспешно оспаривала перезахоронения в суде.

Франсиско Франко был похоронен в базилике мемориального комплекса "Долина Павших". Перезахоронят его на муниципальном кладбище в районе Эль-Пардо, где уже есть могила жены диктатора.

Социалисты заявляют, что по закону об исторической памяти от 2007 года в "Долине Павших" могут покоиться только останки людей, погибших в ходе испанской гражданской войны. Франко умер своей смертью.

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Франсиско Франко в 1936-1939 годах развезал гражданскую войну. Он возглавлял националистов и выступил против испанской республики, в которой все большую роль играли радикальные левые партии. Франко удалось победить в войне. Он объявил себя каудильо испанского государства и хранил высшую власть в стране с 1939 года до своей смерти в 1975 году. Ему удалось не оказывать прямую поддержку Третьем Рейхе и после Второй мировой войны его не считали нацистом. Испании помогали западные государства, в стране состоялось экономический рост. После смерти Франко в Испании была восстановлена ​​монархия.

30 октября 1936 в Германии было создано "Легион Кондор" - соединение военной авиации нацистской Германии, подразделение Люфтваффе, который был командирован для поддержки испанских националистов под руководством Франсиско Франко.

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