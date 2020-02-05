Начали передавать точное время

Галерея времени в Королевской обсерватории Гринвича. Фото: https://www.rmg.co.uk/



Сигнал точного времени впервые начало передавать радио BBC из Гринвичской обсерватории 5 февраля 1924-го.

Сначала с пояснениями выступил королевский астроном Фрэнк Дайсон. Тогда в 17:30 радиостанция передала точное время.

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Сигнал времени по Гринвичу - это шесть коротких звуковых сигналов с секундной паузой между ними. Так сообщали о начале каждого часа. К важным новостям также приобщали этот сигнал. Так после новостей о высадке Нила Армстронга на Луну, убийстве Джона Кеннеди и падении Берлинской стены включали "шесть пипов". В новогоднюю ночь в полночь добавляли седьмой "пип".

В 1990-м сигнал изменили. Сейчас ВВС передает время по данным спутниковой сети.