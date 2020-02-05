Начали передавать точное время

 
Ексклюзивы
1/5
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Просмотров: 261
Вакарчук ушел в тень Порошенко
Вакарчук ушел в тень Порошенко
1 Просмотров: 972
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Просмотров: 1179
Как уменьшить платежки за газ
Как уменьшить платежки за газ
Просмотров: 954
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
Просмотров: 819
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
1 Просмотров: 5796
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 1179
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 5607
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Просмотров: 1350
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Просмотров: 2835
Фото
Все фото
5
3
4
5
9
Ни слова об импичменте: ежегодное обращение Трампа к народу прошло со скандалами
Ни слова об импичменте: ежегодное обращение Трампа к народу прошло со скандалами
Коронавирус в действии: китайцы по всему миру страдают от дискриминации
Коронавирус в действии: китайцы по всему миру страдают от дискриминации
Коронавирус: в Китае за 8 дней построили больницу
Коронавирус: в Китае за 8 дней построили больницу
Госсекретарь США посетил раненых военных в киевском госпитале
Госсекретарь США посетил раненых военных в киевском госпитале
На заводе в России взорвался газ: есть погибшие и раненные
На заводе в России взорвался газ: есть погибшие и раненные
Видео
Все видео
Без колеса и с поломанным двигателем: пассажирский лайнер вернулся в аэропорт
Без колеса и с поломанным двигателем: пассажирский лайнер вернулся в аэропорт
Обнаружили древние захоронения - в саркофагах лежали мумии и амулеты
Обнаружили древние захоронения - в саркофагах лежали мумии и амулеты
В России обрушилась крыша спортивного комплекса
В России обрушилась крыша спортивного комплекса
Российский депутат уснул на заседании ПАСЕ: показали смешное видео
Российский депутат уснул на заседании ПАСЕ: показали смешное видео
В России мать постирала младенца в стиральной машинке
В России мать постирала младенца в стиральной машинке
Интервью
1/5
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 747
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 450
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3258
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 783
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
1 Просмотров: 1449
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 февраля 2020
Просмотров: 1764
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
среда, 05 февраля 2020 12:14

Начали передавать точное время

  Комментировать
Начали передавать точное время
Галерея времени в Королевской обсерватории Гринвича. Фото: https://www.rmg.co.uk/


Сигнал точного времени впервые начало передавать радио BBC из Гринвичской обсерватории 5 февраля 1924-го.

Сначала с пояснениями выступил королевский астроном Фрэнк Дайсон. Тогда в 17:30 радиостанция передала точное время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Судный день отложили на 1 минуту

Сигнал времени по Гринвичу - это шесть коротких звуковых сигналов с секундной паузой между ними. Так сообщали о начале каждого часа. К важным новостям также приобщали этот сигнал. Так после новостей о высадке Нила Армстронга на Луну, убийстве Джона Кеннеди и падении Берлинской стены включали "шесть пипов". В новогоднюю ночь в полночь добавляли седьмой "пип".
В 1990-м сигнал изменили. Сейчас ВВС передает время по данным спутниковой сети.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Начали передавать точное время». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
февраля

Погибли не менее 35 тыс. людей

Начали передавать точное время

Самое читаемое
&quot;Чтоб ты жил на одну собаку&quot; – сеть взорвалась фотожабами на заявление &quot;слуги народа&quot;
"Чтоб ты жил на одну собаку" – сеть взорвалась фотожабами на заявление "слуги народа"
39
 1 Просмотров: 51670
&quot;Предложил создать семью. Кольца подарил нам обоим&quot; - как прошел свадебный бум в столице
"Предложил создать семью. Кольца подарил нам обоим" - как прошел свадебный бум в столице
6
 Просмотров: 11484
&quot;Паразиты&quot;: показали, как живут бедные корейцы
"Паразиты": показали, как живут бедные корейцы
11
 1 Просмотров: 11052
Двойные платежки за газ отменят
Двойные платежки за газ отменят 1 Просмотров: 6084
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке 8 Просмотров: 5454
Мир
Погибли не менее 35 тыс. людей
Погибли не менее 35 тыс. людей
 Просмотров: 486
Трюдо тепло принял Сенцова в Канаде
Трюдо тепло принял Сенцова в Канаде Просмотров: 189
Количество погибших от коронавируса растет
Количество погибших от коронавируса растет Просмотров: 783
Ни слова об импичменте: ежегодное обращение Трампа к народу прошло со скандалами
Ни слова об импичменте: ежегодное обращение Трампа к народу прошло со скандалами
5
 1 Просмотров: 657
В тоннеле произошла крупная авария
В тоннеле произошла крупная авария Просмотров: 1026
Больше всего комментируют
8
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке
4
Сколько украинцев доверяют Зеленскому - опрос
3
Одиозный Брагар заявил, что украинское кино не стоит государственного финансирования
3
Четыре фракции объединились вокруг запрета сериалов и шансона в маршрутках
2
"Там классные ребята, но они ничего не могут сделать" - у Зеленского есть проблемы с регионами
Голосов: 1079
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua