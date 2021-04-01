Выгляд руки во время сибирской язвы / Wikipedia

2 апреля 1979-го в СССР началась первая в мире эпидемия сибирской язвы или сибирской язвы. Она произошла в российском Екатеринбурге. Продолжалась 6 недель. За этот период погибли 62 человека. Еще 32 пережили тяжелую болезнь. Город также пострадал от эпидемии среди крупного рогатого скота.

Когда люди в Екатеринбурге, тогдашний Свердловске, впервые начали сообщать о болезни, советская власть заявила, что причиной является испорченное мясо, которое съели жертвы. Поскольку город был известен как место производства биологического оружия, большинство мира скептически отнеслась к советскому объяснения.

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Лишь 13 лет спустя, в 1992-м, эпидемии объяснила уже российские власти. Как оказалось, работники местного оружейного завода не смогли заменить важный фильтр, что привело к выбросу спор сибирской язвы в воздух. Ветер разнес их на колхозные поля, заразил людей и скот вокруг. Если бы город был с подветренной стороны от завода, количество погибших могла бы быть значительно больше.

Сибирская язва - бактерия, которая может проникать в организм несколькими путями. Она смертельно опасна при вдыхании. Вызывает производство токсичных молекул, которые разрушают важные белки в клетках организма. Обычно в лимфатических узлах.

В 2001-м споры сибирской язвы использовали в США террористы. Их присылали по почте в СМИ и сенаторам. 5 человек погибли, еще 13 заразились, но выжили.