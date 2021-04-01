Началась первая в мире эпидемия сибирской язвы

 
Ексклюзивы
1/5
Скажут о языковом терроре - неважно. Мы должны быть жесткими в этом вопросе
Скажут о языковом терроре - неважно. Мы должны быть жесткими в этом вопросе
1 Просмотров: 252
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 144
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 486
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1008
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 576
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 513
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 297
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 756
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 558
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 396
Фото
Все фото
3
6
5
3
6
На чердаке обнаружили шлем военного с шоколадкой внутри, которым более 120 лет
На чердаке обнаружили шлем военного с шоколадкой внутри, которым более 120 лет
Мощное извержение вулкана заблокировало воздушное пространство Сицилии
Мощное извержение вулкана заблокировало воздушное пространство Сицилии
Грете Тунберг поставили памятник за $33 тыс.
Грете Тунберг поставили памятник за $33 тыс.
Кролики откопали доисторические артефакты
Кролики откопали доисторические артефакты
Показали революционный дизайн новейшего космического корабля
Показали революционный дизайн новейшего космического корабля
Видео
Все видео
Кошка в зубах принесла к ветеринарам больных котят: щемящее видео
Кошка в зубах принесла к ветеринарам больных котят: щемящее видео
Российская пропагандистка сломала руку во время прямого эфира ток-шоу об оккупации Крыма
Российская пропагандистка сломала руку во время прямого эфира ток-шоу об оккупации Крыма
Папа Римский сделал заявление про коронакризис
Папа Римский сделал заявление про коронакризис
День Воли в Беларуси начался с салютов
День Воли в Беларуси начался с салютов
В лагере в Сирии ночью боевики подожгли палатку, где спали дети украинок
В лагере в Сирии ночью боевики подожгли палатку, где спали дети украинок
Интервью
1/5
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 882
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 711
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 279
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 558
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 252
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
01 апреля 2021
Просмотров: 189
Здоров, братику
Мені досі так ніхто не казав, хоч і було ж кому, бо нас на світі жило чимало, та й тепер ще трохи є. А от щоб "здоров, братику" — ні мені ...
пятница, 02 апреля 2021 08:20

Началась первая в мире эпидемия сибирской язвы

  Комментировать
Началась первая в мире эпидемия сибирской язвы
Выгляд руки во время сибирской язвы / Wikipedia

2 апреля 1979-го в СССР началась первая в мире эпидемия сибирской язвы или сибирской язвы. Она произошла в российском Екатеринбурге. Продолжалась 6 недель. За этот период погибли 62 человека. Еще 32 пережили тяжелую болезнь. Город также пострадал от эпидемии среди крупного рогатого скота.

Когда люди в Екатеринбурге, тогдашний Свердловске, впервые начали сообщать о болезни, советская власть заявила, что причиной является испорченное мясо, которое съели жертвы. Поскольку город был известен как место производства биологического оружия, большинство мира скептически отнеслась к советскому объяснения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали болезнь, которая будет убивать больше украинцев, чем рак

Лишь 13 лет спустя, в 1992-м, эпидемии объяснила уже российские власти. Как оказалось, работники местного оружейного завода не смогли заменить важный фильтр, что привело к выбросу спор сибирской язвы в воздух. Ветер разнес их на колхозные поля, заразил людей и скот вокруг. Если бы город был с подветренной стороны от завода, количество погибших могла бы быть значительно больше.

Сибирская язва - бактерия, которая может проникать в организм несколькими путями. Она смертельно опасна при вдыхании. Вызывает производство токсичных молекул, которые разрушают важные белки в клетках организма. Обычно в лимфатических узлах.

В 2001-м споры сибирской язвы использовали в США террористы. Их присылали по почте в СМИ и сенаторам. 5 человек погибли, еще 13 заразились, но выжили.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Началась первая в мире эпидемия сибирской язвы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
апреля

Началась первая в мире эпидемия сибирской язвы

Аргентинские морские пехотинцы захватили Фолкленды

Самое читаемое
Многодетная мама поразила голыми фото
Многодетная мама поразила голыми фото
8
 Просмотров: 21593
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
 Просмотров: 10701
Веронику Гащак не довезли до больницы
Веронику Гащак не довезли до больницы Просмотров: 6570
Латвия стала автором самой громкой сенсации в Стамбуле
Латвия стала автором самой громкой сенсации в Стамбуле
 Просмотров: 4185
Дочь Синди Кроуфорд снялась топлесс в соблазнительной фотосессии
Дочь Синди Кроуфорд снялась топлесс в соблазнительной фотосессии
5
 Просмотров: 3807
Мир
У 30 привитых вакциной AstraZeneca обнаружили тромбоз
У 30 привитых вакциной AstraZeneca обнаружили тромбоз Просмотров: 333
Аргентинские морские пехотинцы захватили Фолкленды
Аргентинские морские пехотинцы захватили Фолкленды
 Просмотров: 585
Первоапрельская шутка вызвала массовые беспорядки
Первоапрельская шутка вызвала массовые беспорядки Просмотров: 522
На чердаке обнаружили шлем военного с шоколадкой внутри, которым более 120 лет
На чердаке обнаружили шлем военного с шоколадкой внутри, которым более 120 лет
3
 Просмотров: 657
В Израиле после вакцинации почти не осталось больных коронавирусом
В Израиле после вакцинации почти не осталось больных коронавирусом Просмотров: 405
Больше всего комментируют
8
"Нужно сваливать из этой страны" - "слуга народа"
4
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
4
В Зеленского отреагировали на переговоры лидеров Франции, Германии и России
2
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
2
США подняли армию из-за скопления войск РФ на границе с Украиной
Голосов: 359
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть