Начал извергаться крупнейший вулкан Европы: мощные фото

На острове Сицилия в Италии 21 февраля произошло извержение самого высокого и активного вулкана Европы Этна.

Вулкан выбросил пепел и клубы дыма в небо на высоту 11 тыс. м, сообщает ANSA.

"Юго-восточный ветер пронес высокий и плотный столб пепла через восточный сицилийский город Катанию, что привело к закрытию ближайшего аэропорта", - говорится в сообщении.

Остатки пепла упали на ряд небольших городов и поселков на южных склонах Этны, среди которых - Николас и Педара.

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Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Этна - действующий вулкан, расположенный на восточном побережье Сицилии, рядом с городами Мессина и Катания. Его высота меняется с каждым извержением. Сейчас Этна на 22 м ниже, чем был в 1865 году. Высота примерно составляет 3329 м.

15 января в Тихом океане началось извержение вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай. Юг Японии накрыло цунами.

Подводное извержение вулкана повлекло за собой волны более метра, которые обрушились на Королевство Тонга. Большинство регионов страны, чья столица находится всего в 65 км (40 милях) к югу от извержения, покрыты пеплом и переживают почти полное отключение электроэнергии, телефонных линий и интернета. Известно по меньшей мере о двух погибших.

Также об угрозе цунами предупредили США и Перу.

Это извержение стало крупнейшим за десятилетие. Извержение было слышно даже в Новой Зеландии - в 2300 км от Тонги.