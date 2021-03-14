На западе Афганистана прогремел взрыв: есть погибшие и раненые

На западе Афганистана взорвался заминированный автомобиль. В результате инцидента погибли восемь человек.
Еще 54 человека получили ранения. Уточняется, что среди раненых - семеро полицейских. Об этом сообщает Синьхуа.
Взрыв произошел поздно вечером в пятницу, 12 марта, в городе Герат. По словам представителя МВД страны Тарека Ариана, боевики взорвали начиненный взрывчаткой автомобиль у контрольно-пропускного пункта.
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Кроме того, взрывом были повреждены по меньшей мере 14 жилых домов.
В столице Экваториальной Гвинеи, городе Бата, произошла серия взрывов, унесшая жизни 17 человек.
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