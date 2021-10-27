На замороженных морепродуктах из РФ китайцы обнаружили "сюрприз"

На упаковках замороженного лосося из России обнаружили Covid. Фото: pixabay.com

Китай приостановил импорт морепродуктов от двух российских производителей после обнаружения коронавируса на упаковках с замороженной рыбой.

Об этом в среду, 27 октября, сообщило главное таможенное управления Китайской Народной Республики, пишет ТСН.

Нуклеиновую кислоту нового коронавируса обнаружили в двух образцах внешней упаковки двух партий замороженного лосося из России.

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В связи с этим национальная таможня КНР на неделю приостановила оформление деклараций на импорт с российской компанией Eglaine Mercury и производственным предприятием Zarya LLC.

Ранее в Китае также сообщали об обнаружении коронавируса на упаковке замороженных креветок из Эквадора и замороженных куриных крылышек из Бразилии.

В России быстро ухудшается ситуация с Covid-19. В связи с этим президент РФ Владимир Путин поддержал предложение объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Регионы с самой сложной эпидемиологической ситуацией могли вводить "нерабочую неделю" с 23 октября.