На YouTube набирает популярности порно-йога, которую не блокирует модерация сервиса

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На YouTube набирают популярность ролики с обнаженной йогой, несмотря на то, что сервис строго модерирует контент.

Об этом рассказал блогер Деррик Блэкман в Twitter.

"Кто-то посоветовал мне поискать "голая йога" на YouTube, и я не могу перестать смеяться", - подписал пост мужчина.

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Правила администрации YouTube свидетельствуют, что любой контет будут удалять за обнажение или порнографию. Те, кто публикует контент в видеосервисе нашли лазейку - при публикации они обозначают ролики, как образовательные.

Оказалось, что действительно существует школа голой йоги - The Naked Yoga School в Нью-Йорке. Ее представитель сообщил, что они не имеют YouTube-канала и некоторые их видео украли.

"Надеемся, что Google примет необходимые меры", - прокомментировал инструктор школы обнаженной йоги.

На YouTube-канале фейковой йоги публикуют не только украденный контент. Популярность набирают ролики, которые начинаются с обычной тренировки, но затем в процессе девушки раздеваются. Оператор снимает их с "правильных" откровенных ракурсов.

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