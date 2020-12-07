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понедельник, 07 декабря 2020 12:18

На выборах в Румынии победили социал-демократы

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На выборах в Румынии победили социал-демократы
Лидеры Социал-демократической партии приветствуют объявления первых экзит-полов в Бухаресте, 6 декабря 2020 го / Reuters

По данным экзит-полов, оппозиционная Социал-демократическая партия получила больше всего мандатов на парламентских выборах в Румынии, но, видимо, не сможет сформировать правительство.

Социал-демократы оседлали волну недовольства избирателей действиями румынских властей в ответ на пандемию коронавируса и не до конца выполненными обещаниями действующего правительства меньшинства по сдерживанию бюджетного дефицита. Социал-демократы будут бороться за формирование правительства вместо действующего кабинета министров премьера Людовика Орбана. Об этом пишет Reuters.

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Союзник действующего правительства президент Клаус Йоханнис, формально назначает премьера, и он заявил, что поручит Орбану сформировать снова правоцентристское коалиционное правительство.

Экзит-пол, проведенный независимой платформой Code for Romania, показал, что социал-демократы получили 29,7% голосов, а либералы - 25,57%. Центристский союз USR-Plus, вероятный партнер либералов по коалиции, набрал 15,5% голосов.

В следующем парламенте, похоже, будет 5 партий. Кроме этих 3, прошли также этническая венгерская партия UDMR и крайняя правая "Альянс за объединение румын".

"Это плохой результат для правящей Либеральной партии. Чем больше сил потребуется для формирования коалиции, тем более сложные компромиссы придется принимать", - говорит профессор политологии Университета Бабеш-Боляй Серджиу Мискоу.

Аналитики считают, что либералам и USR-Plus, вероятно, потребуются другие партнеры в парламенте, чтобы получить большинство и сформировать коалиционное правительство.

Явка на выборах стала самой низкой с момента падения коммунизма 1989-го - 32%. По мнению обозревателей, это следствие десятилетий апатии избирателей из-за неудачных реформы и страха заразиться коронавирусом.

На предыдущих выборах 2016 года выиграли социал-демократы, которые доминировали в румынской политике последние 30 лет. Они происходят от "Румынской коммунистической партии", что правила страной до революции 1989-го. Последнее правительство социал-демократов подало в отставку в ноябре 2019 года, когда парламент выразил ему недоверие. С тех пор руководит правоцентристское правительство меньшинства Людовика Орбана.

Социал-демократов обвинили в нарушении законов, попытках подчинить судебную ветвь власти и коррупцию. Это привело к массовым протестам и критики со стороны ЕС. Лидер социал-демократов Ливиу Дгарня сел в тюрьму за коррупцию.

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07
декабря

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