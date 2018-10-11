На военной авиабазе в Бельгии произошел серьезный взрыв, есть пострадавшие

На авиабазе военно-воздушных сил "Флоренн" в Бельгии 11 октября произошел взрыв.
В результате инцидента была повреждена военная авиация, а также пострадали два человека. Об этом сообщили в бельгийском министерстве обороны.
"В результате полностью уничтожен истребитель-бомбардировщик F-16, еще один самолет поврежден. Два техника получили контузию, им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
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Известно, что перед взрывом на авиабазе было возгорание, оно возникло днем во время технических работ. В связи с инцидентом начато расследование.
Группы разминирования Вооруженных сил Украины осуществили поверхностную очистку 70% территории 6 арсенала Минобороны неподалеку Ични на Черниговщине. На месте происшествия работают 9 пожарных танков, 3 инженерных машины разграждения, 2 пожарных самолета авиации ДСНС.
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