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четверг, 11 октября 2018 20:58

На военной авиабазе в Бельгии произошел серьезный взрыв, есть пострадавшие

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На военной авиабазе в Бельгии произошел серьезный взрыв, есть пострадавшие
На военной авиабазе в Бельгии прогремел мощный взрыв. Фото: Аspi

На авиабазе военно-воздушных сил "Флоренн" в Бельгии 11 октября произошел взрыв.

В результате инцидента была повреждена военная авиация, а также пострадали два человека. Об этом сообщили в бельгийском министерстве обороны.

"В результате полностью уничтожен истребитель-бомбардировщик F-16, еще один самолет поврежден. Два техника получили контузию, им оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

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Известно, что перед взрывом на авиабазе было возгорание, оно возникло днем ​​во время технических работ. В связи с инцидентом начато расследование.

Группы разминирования Вооруженных сил Украины осуществили поверхностную очистку 70% территории 6 арсенала Минобороны неподалеку Ични на Черниговщине. На месте происшествия работают 9 пожарных танков, 3 инженерных машины разграждения, 2 пожарных самолета авиации ДСНС.

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Дата
11
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