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вторник, 28 мая 2019 08:45

На видео показали, как молния ударила в российскую ракету

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На видео показали, как молния ударила в российскую ракету
Молния не стала препятствием для запуска. Фото: day.kyiv.ua

Сразу после пуска российской ракеты-носителя "Союз-2.1 б" в нее ударила молния.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео инцидента в Twitter.

Чиновник поздравил командование Космических войск, боевой расчет космодрома Плесецк, откуда стартовала ракета, и всех причастных к ее созданию с успешным запуском.

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Он отметил, что молния не стала помехой.

Hозряд молнии попал в головной обтекатель и третью ступень ракеты. Удар никак не повлиял на ее работу, потому что на "Союзах" предусмотрена защита от таких явлений.

В итоге ракета успешно вывела космический аппарат "Глонасс-М" на орбиту в расчетное время.

24 мая в 5:30 по киевскому времени компания SpaceX Илона Маска с третьего раза запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, предназначенными для раздачи Интернета на Землю. Запуск состоялся с американской авиабазы ​​на мысе Кейп-Канаверал, штат Флорида.

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28
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