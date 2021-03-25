На входе в магазины будут требовать отрицательный тест на Covid-19

В 3 регионах на востоке страны закроют объекты сферы услуг по уходу за телом и магазины. Фото: pixabay.com

С 7 апреля посещать магазины в Австрии можно будет только при наличии отрицательного теста на коронавирус.

Об этом заявил глава Минздрава страны Рудольф Аншобер. Он сообщил об усилении карантина с 1 по 6 апреля в Вене, Нижней Австрии и Бургенланде.

Тест на Covid-19 будут требовать для посещения всех торговых точек, кроме аптек и продуктовых магазинов. Сейчас тест требуют лишь организации сферы услуг, где предусмотрен контакт с клиентом.

В 3 регионах на востоке страны закроют объекты сферы услуг по уходу за телом, непродовольственные магазины и торговые центры. Также вводят обязательное ношение масок на улице и усиливают контроль на границах с Чехией и Венгрией.

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В Австрии в последние дни наблюдается рост новых случаев заболевания Covid-19. За прошедшие сутки в стране было выявлено около 3300 новых заражений. Почти 2100 больных находятся в больницах, из них 447 - в отделениях интенсивной терапии. Тем временем в Украине 3-й раз подряд зафиксировали рекорд по количеству смертей от коронавируса. За последние сутки умерли 362 пациента. Заболело рекордное количество украинцев - 16 669.