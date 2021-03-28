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воскресенье, 28 марта 2021 19:01

На трассе произошел 85-метровый обвал: фото
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В Турции, на дороге в Анкару и Стамбул, произошел 85-метровый обвал.

Автодорога закрыли для двустороннего движения. Об этом сообщает CNN Türk.

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На дороге к Анкаре и Стамбулу произошел 85-метровый обвал. Фото: CNN Türk
На дороге к Анкаре и Стамбулу произошел 85-метровый обвал. Фото: CNN Türk
На дороге к Анкаре и Стамбулу произошел 85-метровый обвал. Фото: CNN Türk
На дороге к Анкаре и Стамбулу произошел 85-метровый обвал. Фото: CNN Türk

Транспортные средства, которые направлялись в направлении Стамбула, были направлены на трассу Сакария-Коджаали, а те, что шли в направлении Анкары, были направлены на трассу Зонгулдак-Эрегли.

Продолжается расследование причин обвала.

Грузинская столица Тбилиси оказалась под угрозой схода гигантского оползня, который образовался из-за разлом в скале. Непрекращающиеся ливни стали причиной сразу нескольких потопов и оползней в разных районах страны.

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