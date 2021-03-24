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среда, 24 марта 2021 10:04

На товарах из России нашли коронавирус

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На товарах из России нашли коронавирус
Китай наложил запрет на прием импорта из России. Фото: pixabay.com

Таможенные органы Китая приостановили прием импорта из 3 российских предприятий из-за того, что обнаружили коронавирус на продукции.

След Covid-19 нашли на нескольких партиях замороженных кеты и минтая с РФ, сообщило главное таможенное управление КНР.

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"Таможенные органы по всей стране приостанавливают на одну неделю прием импортных таможенных деклараций от трех российских производителей продуктов водного промысла, включая "Камчатморепродукт", ООО ПКФ "Южно-Курильский рыбокомбинат" и ОАО "Южморрибфлот", - говорится в сообщении ведомства.

Китай также ограничил прием лесных грузов, угля и удобрений.

Европейский Союз, Великобритания, США и Канада ввели параллельные санкции против чиновников Китая из-за нарушения прав уйгуров. Синхронные санкции - первый случай за 3 десятилетия, когда страны одновременно наказали Китай за нарушение прав человека.

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