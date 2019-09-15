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На США надвигается новый ураган

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На США надвигается новый ураган
Возле побережья Багамских островов сформировался новый шторм. Фото: Корреспондент

В Атлантике сформировался тропический шторм "Умберто".

В субботу, 14 сентября, он проходил на северо-запад от островов Багамского архипелага, сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами и Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Багамских островов.

Сейчас в зоне действия "Умберто" скорость ветра достигает 64 км/ч. Ожидается его усиление до 100 км/ч. Не исключено, что этот тропический шторм на пути к американскому штату Флорида через два-три дня усилится до урагана.

"Умберто" может повлиять на проведение спасательных и восстановительных операций на Багамских островах, которые серьезно пострадали от удара недавнего урагана "Дориан".

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После мощного урагана "Дориан" пропавших без вести более 2,5 тысячи человек. По последним данным, он унес 50 жизней и оставил без крова более 70 000 пострадавших. Цифры не окончательные, ведь перечень людей во временных убежищах продолжается.

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