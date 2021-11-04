На следующей неделе ЕС исключит Украину из "зеленого списка" для путешествий – СМИ

Знак у люксембургского городка Шенген, где в 1985 году / Getty Images

Евросоюз планирует исключить Украину из "зеленого списка" для путешествий из-за стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации.

Ожидается, что решение Совет ЕС примет на следующей неделе. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

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"Завтра послы ЕС вероятнее всего примут решение об исключении Украины из списка стран, безопасных для путешествий из-за ситуации с коронавирусом. Фактическое исключение ожидается на следующей неделе", – написал он в Twitter.

Решение об исключении автоматически не означает изменения правил пересечения границ Шенгенской зоны. Однако страны ЕС как правило прислушиваются к рекомендациям Совета ЕС и вводят дополнительные ограничения для жителей стран, которых нет в зеленом списке, и на туристические путешествия для них.

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее обещал применить "все дипломатическое мастерство", чтобы украинцы могли ездить в ЕС и после исключения Украины из "зеленого списка". В МИДе также опубликовали разъяснение, чего ожидать после исключения Украины из "зеленого списка".

За прошлые сутки обнаружили 27 377 новых подтвержденных случаев Covid-19. Среди новых больных 1787 детей и 426 медработников, сообщает Минздрав.