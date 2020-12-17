На севере Италии произошло землетрясение - сильнейшее за последние 500 лет

Землетрясение в Италии зафиксировали вблизи Милана. Фото: statik4.msc-csem.org

На севере Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 3,8.

Эпицентр подземных толчков располагался в 6 км от Милана на глубине 56 км, сообщает Corriere della Sera со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии страны.

Землетрясение в этом районе стало самым сильным за последние 500 лет.

"Единственное сильное землетрясение магнитудой около 5 произошло здесь 26 ноября 1396. Его эпицентр располагался тогда в городе Монца (ныне пригород Милана)", - пояснили ученые.

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О пострадавших и разрушениях информации нет. Однако землетрясение ощущалось даже на нижних этажах в столице региона Ломбардия.

Также в полицию Монцы поступило около 20 сообщений от взволнованных жителей.

С ратуши в Караваджо эвакуировали людей.

12 декабря землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Японии. Это привело к временной остановке движения скоростных поездов. Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане, к востоку от префектуры Аомори, а очаг залегал на глубине 50 км.