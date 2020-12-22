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вторник, 22 декабря 2020 19:25

На руднике нашли мумию древнего волка

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  Животное пролежало в земле около 57 000 лет. Фото: twitter.com/Jamie_Woodward_
Животное пролежало в земле около 57 000 лет. Фото: twitter.com/Jamie_Woodward_

В Канаде во время размыва мерзлого грунта на золоторудном месторождении обнаружили хорошо сохранившуюся мумию молодой волчицы.

Она пролежала в земле около 57 000 лет. Об этом сообщает Current Biology.

Ученые исследовали, что животное питалось в основном рыбой, а генетически связана с волками из Сибири.

Это наиболее совершенная мумия волка, когда-либо находили. За исключением глаз, она целая на 100%.

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Местные жители из ближайшего поселка дали волчице имя Жур.

Ученые считают, что на момент гибели она была в своем логове и умерла мгновенно в результате обрушения кровли.

По их словам, возраст волчицы составлял около семи недель, она нормально питалась и развивалась. Основу ее рациона составляла рыба, прежде всего лосось, что несколько необычно для волков.

Испанские ученые при обследовании мумии египетской женщины обнаружили древнейшие свидетельства гинекологического лечения. Мумию женщины нашли во время раскопок 2017 года в Куббет эль-Хаве, на южной границе Египта.

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