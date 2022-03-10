На Россию прилетели "окольцованные птицы" из Украины - Кремль отрыгнул очередной ложью

Россияне говорят, что птиц "поймали" в двух их областях.

Минобороны страны-агрессора РФ сообщило, что на их территорию из Украины прилетели "окольцованные" птицы после биоисследований.

"Птиц, окольцованных и выпущенных в ходе биоисследований из Херсонского заповедника, отловили в Ивановской и Воронежской областях", - заявили в Москве.

Ранее представитель минобороны РФ, генерал Игорь Конашенков заявил про "биологиеские лаборатории США" в Украине, где "проводили эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей".

По его словам, в "биолабораториях" создают "смертоносные патогены".

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Сегодня о "биологических лабораториях" в Украине заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Россия может сфабриковать повод, чтобы применить химическое оружие против Украины. Поскольку план врага оккупировать страну и захватить Киев за несколько дней провалился, заявили чиновники Великобритании.