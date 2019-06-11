На российском танкере погибли люди

3 человека погибли на танкере в Махачкале, РФ.
Всего на танкере было 12 человек. Троих из них госпитализировали. У одного раненого 95% ожогов тела, передает РИА.
Сейчас ищут еще одного моряка.
"Разлива нефти пока нет", - заявили в Росморречфлоте.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Произошел пожар на российском пороховом заводе
Возбудили уголовное дело.
На танкере в российском махачкалинском морском порту произошел взрыв. Танкер принадлежит "Волжскому пароходству". Взрыв произошел в машинном отделении во время перекачки нефтепродуктов с танкера.
Комментарии