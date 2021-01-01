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пятница, 01 января 2021 16:10

На Рим упали мертвые птицы
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Фото: @FLVKE96s

В Риме в результате массовых новогодних фейерверков погибли сотни птиц.

Люди начали распространять фото и видео с десятками птиц, преимущественно скворцов, которые попадали прямо посреди улиц в разных частях города, сообщает "Європейська правда"

Особенно много таких было около станции Термини, центральной улице Виа Национале и холма Эсквилин.

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"На Виа Кавур - полно мертвых птиц из-за фейерверков", - пишет пользователь Twitter.

Люди сообщают, что видели буквально "дождь" из мертвых птиц после начала полуночной "канонады" из фейерверков и петард, когда испуганные птицы пытались улетень от громких взрывов.

Скворцы падали на улицы, тротуары и террасы жилых домов.

На дне Мирового океана может быть до 30 раз больше пластика, чем на поверхности. Но на суше мусора все равно больше, чем в мировых водах. На дне океана не менее 14 млн тонн пластиковых отходов шириной 5 мм.

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