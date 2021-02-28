На раскопках Помпей нашли колесницу

 
Ексклюзивы
1/5
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
1 Просмотров: 513
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
1 Просмотров: 396
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
4 Просмотров: 1368
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 1980
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Просмотров: 1044
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 1980
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 1071
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
1 Просмотров: 1350
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Просмотров: 648
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 711
Фото
Все фото
5
7
8
6
8
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Завораживающе явление: показали волшебные фото &quot;снежной Луны&quot;
Завораживающе явление: показали волшебные фото "снежной Луны"
В Венеции пересохли каналы
В Венеции пересохли каналы
Известный музыкант наступил на икону. Ему грозит 2 года тюрьмы
Известный музыкант наступил на икону. Ему грозит 2 года тюрьмы
Показали места, куда коронавирус не добрался
Показали места, куда коронавирус не добрался
Видео
Все видео
На концерт пропустили лишь Covid-вакцинированных
На концерт пропустили лишь Covid-вакцинированных
Создали самую точную карту Земли
Создали самую точную карту Земли
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
Интервью
1/5
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 180
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1179
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 531
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 3267
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 711
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 февраля 2021
Просмотров: 243
Леся
150 років від дня народження Лесі Українки спонукають нас не тільки думати про неї та разом із нею зараз, а й мати звичку робити це регулярно. Бо ...
воскресенье, 28 февраля 2021 15:01

На раскопках Помпей нашли колесницу

  Комментировать
На раскопках Помпей нашли колесницу
Украшение колесницы / Reuters

Во время раскопок в древнеримском городе Помпеи археологи нашли большую 4-колесную церемониальную колесницу.

Ее обнаружили у конюшен богатой виллы, где в 2018-м нашли останки 3-х лошадей. Об этом пишет ВВС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Помпеях нашли бар из фресками

По мнению ученых, колесницу с железными, бронзовыми, оловянными деталями и украшениями использовали во время праздников и парадов. Она сохранилась в очень хорошем состоянии. Римские источники упоминают об использовании колесниц жрицами и дамами. В такой невесты могли ехать в новый дом в рамках брачных обрядов.

"Помпеи не перестают удивлять нас находками и продолжат это делать еще много лет, учитывая, что 20 га еще предстоит раскопать", - сказал министр культуры Италии Дарио Франческини.

Колесницу нашли 7 января. С тех пор археологи пытались достать ее из земли. Хрупкость материалов делает их задачу сложной. Раскопки ведут совместно с прокуратурой города Торре-Аннунциата, пригород Неаполя. Полиция охраняет раскопки от злоумышленников, которые пытаются добраться до древних артефактов, и даже роют для этого тоннеле.

Помпеи были уничтожены в 79 году н.э. в результате извержения вулкана Везувий. Погребен под лавой и пеплом город стал источником знаний об искусстве, культуре, социальное устройство и быте древнеримской цивилизации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На раскопках Помпей нашли колесницу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
февраля

Застрелили шведского премьера

Состоялась первая военная операция НАТО

Впервые за почти 600 лет Папа отрекся от престола

Самое читаемое
Обнаженная серфингистка и сексуальная &quot;Чудо-женщина&quot;. Какие горячие кадры публикуют звезды
Обнаженная серфингистка и сексуальная "Чудо-женщина". Какие горячие кадры публикуют звезды
5
 Просмотров: 20997
&quot;Мудило, *бало завали&quot; - Береза ответил Добкину
"Мудило, *бало завали" - Береза ответил Добкину
 2 Просмотров: 11448
Обнаженная модель plus size продемонстрировала собственные недостатки
Обнаженная модель plus size продемонстрировала собственные недостатки
5
 Просмотров: 8136
Медики обнаружили неожиданное свойство зеленого чая
Медики обнаружили неожиданное свойство зеленого чая Просмотров: 5752
&quot;Северный поток-2&quot;: в Кабмине рассказали, что будут делать в случае завершения строительства
"Северный поток-2": в Кабмине рассказали, что будут делать в случае завершения строительства 1 Просмотров: 4977
Мир
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
5
 Просмотров: 162
Стало известно, куда этапировали Навального
Стало известно, куда этапировали Навального Просмотров: 99
"Литва надеется, что другие страны ЕС тоже не будут впускать тех, кто посетил Крым", - глава литовского МИД
"Литва надеется, что другие страны ЕС тоже не будут впускать тех, кто посетил Крым", - глава литовского МИД Просмотров: 90
Завораживающе явление: показали волшебные фото "снежной Луны"
Завораживающе явление: показали волшебные фото "снежной Луны"
7
 Просмотров: 540
Папа Франциск до конца жизни будет оставаться в Ватикане
Папа Франциск до конца жизни будет оставаться в Ватикане Просмотров: 351
Больше всего комментируют
6
Зеленский отреагировал на заявление Байдена по Крыму
5
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
4
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
3
Зеленский будет наказывать за невыполненные решения СНБО
3
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
Голосов: 812
Голосование Как оцениваете судебную систему после приговора Стерненко?
  • Судебной системы в Украине не существует. Есть телефонное право президента
  • Убийца и похититель людей Степаненко получил то, что заслужил
  • Украинская судебная система - это Портнов
  • Кто такой Стерненко?
  • Мне все равно. Я уехал из страны, или планирую это сделать
Просмотреть