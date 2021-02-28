На раскопках Помпей нашли колесницу

Украшение колесницы / Reuters

Во время раскопок в древнеримском городе Помпеи археологи нашли большую 4-колесную церемониальную колесницу.

Ее обнаружили у конюшен богатой виллы, где в 2018-м нашли останки 3-х лошадей. Об этом пишет ВВС.

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По мнению ученых, колесницу с железными, бронзовыми, оловянными деталями и украшениями использовали во время праздников и парадов. Она сохранилась в очень хорошем состоянии. Римские источники упоминают об использовании колесниц жрицами и дамами. В такой невесты могли ехать в новый дом в рамках брачных обрядов.

"Помпеи не перестают удивлять нас находками и продолжат это делать еще много лет, учитывая, что 20 га еще предстоит раскопать", - сказал министр культуры Италии Дарио Франческини.

Колесницу нашли 7 января. С тех пор археологи пытались достать ее из земли. Хрупкость материалов делает их задачу сложной. Раскопки ведут совместно с прокуратурой города Торре-Аннунциата, пригород Неаполя. Полиция охраняет раскопки от злоумышленников, которые пытаются добраться до древних артефактов, и даже роют для этого тоннеле.

Помпеи были уничтожены в 79 году н.э. в результате извержения вулкана Везувий. Погребен под лавой и пеплом город стал источником знаний об искусстве, культуре, социальное устройство и быте древнеримской цивилизации.